Türkiye Gazetesi

Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere rekor seviyede yabancı yatırım girişinin gerçekleştiğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Nebati madde madde duyurdu! İşte devreye alınan vergi kolaylıkları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaftan çiftçiye kadar birçok kesimi ilgilendiren destekleri tek tek sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Nebati açıkladı: Fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Nebati'den KKM açıklaması: Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum 'Kur Korumalı TL Mevduat' hesabıyla ilgili eleştirilere yönelik açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum'' dedi.