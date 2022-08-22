Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Ergün “Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin lira seviyesine yükseltmeyi başardık ama kamu bankalarının promosyon rakamını hâlâ 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık. Anadolu’nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkânından yararlanamıyor. Emeklilerimiz, banka pro

mosyonu konusundaki karmaşa ve standartsızlıktan rahatsız. Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız” dedi. Ergün, aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerin daha yüksek promosyon alabilme girişimlerinin bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Anayasanın eşitlik ilkesi gereği talep edip kazandığımız promosyon hakkımızın, yine anayasamızın eşitlik kuralı gereği çalışanların aldıkları seviyelere yükseltilmesini en doğru ve adil çözüm yolu olarak görmekteyiz. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır.

Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? Emekli promosyonu nasıl alınır? Bankalar emeklilere özel promosyon kampanyaları başlattı. Emekli maaşını bir bankadan diğerine taşıyana 7500 ile 5000 tl arasında promosyon ödeniyor. Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor merak ediliyor. Emekliye en çok promosyon veren bankalar birden fazla olurken, emekli banka promosyonu yılda kaç kez alınır detayları haberimizde. Tüm emekli aylığı alanlar için bir fırsat olan, promosyonlar tek seferde ödenirken, emekli maaş promosyonu veren bankalar hangisi sizler için araştırdık.