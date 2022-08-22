Türkiye Gazetesi

Ankara’da doğalgazın konutlardaki metreküp fiyatı 4,68 lira (0,2647 avro) olurken, en pahalı doğalgazı ise 53,63 lira (3,01 avro) ile Amsterdam (Hollanda) tüketiyor. Londra’da (İngiltere) yaşayan hane halkı doğalgazın metreküpüne 35 lira (1,96 avro) öderken, Berlin’de (Almanya) yaşayanlar 32,6 lira (1,83 avro), Zagreb’de (Hırvatistan) yaşayanlar ise 9,89 lira (0,56 avro) ödüyor. Komşu ülkelerden Yunanistan’ın başkenti Atina’da metreküp başına 32,51 lira (1,82 avro), Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ise 25,9 lira (1,45

avro) tahsil ediliyor. Aylık 100 metreküp doğalgaz fiyatının asgari ücret içindeki payında da Türkiye’nin yeri dikkat çekiyor. Türkiye’de doğalgaz fiyatının asgari ücretteki payı 9,31. Bu oran Hollanda’da yüzde 14,30, İspanya’da yüzde 15,84, komşu ülke Yunanistan’da yüzde 17,98, Bulgaristan’da ise yüzde 39,51 seviyelerinde seyrediyor.

Yunanistan’ın doğalgazı Türkiye’den Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için deniz altında boru serimine devam ederken, diğer yandan da kara sahalarında bulunan yerli rezervlerinden faydalanıyor. İç tüketimde de kullanılan yerli doğalgaz, Yunanistan başta olmak üzere bazı Balkan ülkelerine de satılıyor.