Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Versailles kentinde yaşayan ve mühendislik okuyan Saisabil Dafrane “Öğrenciler olarak gelirimiz aynı. Gıda alışverişinde her ürünün ﬁyatı en az 1-2 avro yükseldi. Bir alışveriş sepetinde 20-50 ürün oluyor. Bu da bir sepette 50 avro demek” diyerek sıkıntısını anlattı. Başkent banliyösü Goussainville sakini Alhassan Binate de “Enerji giderim ikiye katlandı” diyor. Bir markette görüntülediğimiz Linda isimli kadın “Şu gördüğünüz 2 poşette birkaç meyve suyu, dondurmalar ve 3 paket yoğurt var. 100 avro ödedim. Bu her şeyi anlatıyor. Oğlumu ziyarete gittiğimizde 200 avro harcadığımız benzin ve geçiş ücretleri bugün 300 avro. Yani enﬂasyon yüzde 7 değil yüzde 50. Fakat ücretlerimiz aynı” diye dert yandı.

ABD enflasyonu sonrası Bitcoin 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın para politikası sıkılaşmasını yavaşlatacağına dair beklentilerle son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de Temmuz ayı enflasyonu açıklandı ABD'de yıllık enflasyon Temmuz'da %8,5 oldu. Önce ki ay yani Haziran'da ise bu rakam %9,1'di.