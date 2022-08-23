Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Korona pandemisinin ardından uygulanan tedbirler, diğerlerinin yanı sıra konaklama endüstrisini de sert vurdu. Temsilcilerin açıklamalarına göre sektör artık enerji, gıda ve personel alanlarında artan maliyetlerle karşı karşıya.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın son verilerine göre, Nisan-Haziran 2022 döneminde AB bölgesindeki iﬂas başvurularının sayısı yüzde 2,2 arttı. Yayınlanan raporda, “2022’nin ikinci çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış iﬂ as başvurularının sayısı, 2022’nin ilk çeyreğine göre AB’de yüzde 2,2 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,5 arttı” denildi. Rapora göre, söz konusu dönemde en büyük artış yüzde 74,4’le Letonya’da kaydedildi. Bunu yüzde 14,7’lik artışla Belçika ve yüzde 11,9’luk artışla Danimarka izledi. Eurostat’a göre, AB’deki hemen hemen her ekonomik sektörden şirketler bu dönemde iﬂas başvurusunda bulundu. Covid-19 öncesi döneme kıyasla, özellikle ulaşım ve lojistik alanlarında ve örneğin otel ve catering şirketlerinde bu oran daha yüksek. Almanya’da konaklama sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerde Haziran ayında satışlardaki toparlanmaya rağmen krizin hâlâ derin olduğu konusunda uyardı. Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya’nın bu nedenle 2023’ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.

ÜRETİM TESİSLERİ DURUYOR

AB’deki büyük miktarlarda doğalgaza ihtiyaç duyan sanayi şirketleri de artan bir baskı altına giriyor. Dpa haber ajansının raporuna göre, Hollanda’daki çinko izabe tesisi Budel, yüksek gaz ﬁ yatı nedeniyle eylül ayından itibaren üretimi geçici olarak durduracak. Şirketlerin malları için talep ettiği ﬁ yatlar, temmuz ayında yıllık yüzde 37,2 artarak şimdiye kadarki en güçlü artışı kaydetti. Üretici ﬁ yatlarındaki artışın birincil sorumlusu enerji olmaya devam ediyor. En güçlü etkilerden biri olan doğalgaz ﬁ yatı yıllık yüzde 164 artış kaydetti. Ekonomist Paul Craig Roberts , AB ve Almanya’nın intihara meyilli politikalarını eleştirerek, “Elektrik gücünün Avrupa kıyaslama ﬁ yatı yüzde 500 artarak megavat saat başına 509 dolara çıktı. Avrupa doğalgaz vadeli ﬁ yatı, bir yıl öncesine göre 10 kat daha yüksek. Alman hükûmeti, doğalgaza ek vergiler koyarak duruma yardım ediyor” diye konuştu.

DOĞALGAZ FİYATI BİR HAFTADA YÜZDE 28,6 YÜKSELDİ

Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması sonrası Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gö

ren doğalgazın megavatsaat fiyatı 283,20 avroya yükseldi. Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa’daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Yunanistan’ın doğalgazı Türkiye’den Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için deniz altında boru serimine devam ederken, diğer yandan da kara sahalarında bulunan yerli rezervlerinden faydalanıyor. İç tüketimde de kullanılan yerli doğalgaz, Yunanistan başta olmak üzere bazı Balkan ülkelerine de satılıyor.

Dünyanın gözü burada! Doğalgaz ve petrol fışkırıyor... İşte 'geleceğin pazarı' Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın doğalgaz resti sonrası ortaya çıkan enerji ihtiyacı, küresel güçlerin Afrika'ya yönelmesine neden oldu. Oldukça fazla gaz ve petrol rezervine sahip olan Afrika'ya son dönemde üst düzey ziyaretler yapılması dikkat çekerken, uzman isimler ise Afrika'nın Avrupa'nın ihtiyacı karşılayacak kapasitesinin sınırlı olduğunu belirttiler.