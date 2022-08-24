Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak nitelendirilen proje için, İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların TOKİ’ye başvuru yapabileceğini açıkladı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum “30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak” dedi. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” diye konuştu.

ASBESTLİ GEMİ TARTIŞMASI

Bakan Kurum, İzmir Aliağa’da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da Bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini söyledi. Kurum “Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: TOKİ taksitleri ne kadar olacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

TOKİ konutlarına başvuracaklar dikkat! Alt gelir rakamları güncellendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi' için geri sayım sürüyor. TOKİ tarafından yapılacak olan konutlara başvurmak isteyen alt gelir grubuna yönelik şartlarda değişikliğe gidildi. Sınır 10 bin liradan 14 bin liraya yükseltildi.