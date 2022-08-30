Türkiye Gazetesi

Birkaç yıl öncesinde adını, Hindistan dışında pek kimsenin duymadığı Gautam Adani servetini 60,9 milyar dolar arttırarak dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya çıktı. Hindistanlı patron Gautam Adani, listede birbirinden zengin isimleri tek tek geride bıraktı. Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa efsanesi Warren Buffet gibi ABD'li milyaderleri sollayan Adani, Bloomberg milyarderler endeksine giren ilk Asyalı olmayı da başardı. Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor.

HİNTLİ PATRON İLK ÜÇE GİRDİ

Servetini 137,4 milyar dolara yükselten 60 yaşındaki Hint milyarder Guatam Adani, Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault'u geçerek ilk üçe girdi. Böylece ilk kez bir Asyalı, dünyanın en zenginlerini listeleyen Bloomberg milyarderler endeksinde ilk üçe girmiş oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE İLK

Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında 251,4 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 153,4 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon'un patronu Jeff Bezos bulunuyor. Bir diğer Hint milyarder Mukesh Ambani 91,9 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 11. sırada yer alıyor. En zenginler listesinin zirvesindeki Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti yılbaşından bu yana 18,9 milyar dolar azalırken, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un servetindeki düşüş 39 milyar dolar oldu.

SERVETİNİ İKİ YILDA ELDE ETTİ

1980'lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani'nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi. Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani'nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi. 2 Şubat 2021'de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat 2022 itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani'nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos'un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı. Böylece Adani'nin serveti, iki yılda 20 katın üzerinde arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

20 YIL ÖNCE FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞTI

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor. Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco'da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor. Bu yıl Hindistan'da çimento sektörüne 10,5 milyar dolarlık yatırım yapan iş insanı Güney Koreli çelik üreticisi Posco ile de bir anlaşma imzaladı. Yaklaşık 20 yıl önce fidye için kaçırılan Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı'nda 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biri olmuştu. Hindistan'da muhalefet, Adani'nin aşırı sağ çizgideki Başbakanı Modi ile yakınlığı sayesinde servetini artırdığı eleştirilerini yöneltiyor.

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