Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Fiyatlardaki hızlı artış, hemen hemen bütün tüketim ürünlerinde ikinci el piyasası oluşturdu. Giyimden elektroniğe, mobilyadan mutfak eşyasına kadar hemen her şeyin ikinci el piyasası var ve bu piyasa daha çok online ticaret siteleri aracılığıyla büyüyor. Ülkemizde maalesef her alanda olduğu gibi, büyüyen sektöre dolandırıcıların el atması gecikmedi.

Bu yeni sistemde tüketici görünümlü dolandırıcı, elindeki ürünü paraya çevirmek isteyen gerçek tüketiciyi dolandırıyor. Bu dolandırıcılık çeşidinde, kullanmadığı ürünü satmak isteyen kişi, e-Ticaret sitelerine üye olup ikinci el ürünü yüklüyor. Dolandırıcı şahıs, mümkün olan en pahalı ürünü satın almak istiyor, parasını ödüyor ve ürün satıcı tarafından kargoya veriliyor. Buraya kadar her şey normal. Sipariş ettiği ürünü alan kötü niyetli kişi, yani dolandırıcı ‘Ben bunu beğenmedim’ diyerek iade talebinde bulunuyor. Aracı durumdaki e-Ticaret sitesi talebi alıyor, kötü niyetli kişi iade sırasında aldığı ürünü değil, bir paçavrayı pakete koyup kargoya veriyor. Kendi ürününün geri geldiğini zanneden satıcı kişi de paketi açtığında bir bez parçasıyla karşılaşıyor. Tabii bu sırada ürünü teslim almış göründüğü için alıcı gibi davranan dolandırıcının parası hesaba iade ediliyor. Böylece dolandırıcı kişi hem parasını alıp hem ürüne sahip olurken, satıcı ise bu alışverişte sadece ‘kaybeden’ taraf oluyor. Sahibinden.com, Trendyol, Dolap, Gardrops, Letgo gibi tanınmış şirketler de bu tür dolandırıcılıklara karşı iki tarafın da hakkını koruyacak sistem üzerinde çalışma yapacaklarını ifade ediyor.

KARGO ŞİRKETİ DE SORUMLU OLMALI

Bu örnekte kötü niyetli olan taraf, müşteri görünümünde. Ancak yine iade halinde ‘Bu benim gönderdiğim ürün değil’ iddiasında bulunabilir, hatta kargo paketinin içine kendisi bir bez parçası koyarak fotoğraf ya da video çekebilir. Bir başka deyişle alan da satan da dolandırıcı olabilir. Tüketici hakları savunucusu uzmanlar “Bu alışverişte iki tarafı da koruyan sistem şart. Burada yapılacak en doğru şey kargo şirketini sisteme dahil etmek. Kargo şirketi, teslim aldığı ürünü fotoğraf ya da bir kodla alacak ve teslim edecek” diyerek bir yöntem önerisinde bulunuyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: E-DEVLET mesajı ile ‘kart aidat iadesi’ Dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi eklendi bu sefer de vatandaşlara E-DEVLET’ten ‘kart aidat iadesi’ adı altında yanıltıcı SMS ile verilen linke tıklanılmasını sağlayarak kullanıcıların bilgisini almayı amaçlıyor.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.