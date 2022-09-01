Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Hükûmetin ‘düşük faiz ve yüksek üretim’ mantığıyla devreye aldığı ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ meyvelerini vermeye başladı. Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme rakamını yakalayarak, Suudi Arabistan’dan sonra; OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Ekonomistler artan enflasyonun; yeni büyüme modelindeki acı reçete olduğunu belirterek, kalıcı refah için biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. İş dünyası ise Türkiye’nin ayakları yere basan bir ekonomi modeli ile ilerlediğini ve olumlu geri dönüşün büyüme rakamları ile alındığını ifade etti.

DÜNYA BASINI ŞAŞKIN

Avrupa’da büyümenin adeta bıçak gibi kesildiği dönemde gelen bu başarı, dünya basınında şaşkınlık oluşturdu. ABD’li medya yayın organı Bloomberg ‘Türkiye son yılların en kötü enflasyonu ile güçleniyor’ derken, Erdoğan’ın ‘yatırım, üretim ve istihdam’ stratejisini savunduğuna işaret etti. Bloomberg ayrıca Türkiye’nin bu büyüme rakamıyla Çin ve Avrupa’yı solladığını belirterek 'İhracat ve turizm, büyümede etkili oldu' detayını da paylaştı.

'PANDEMİDEN EN KÂRLI BİZ ÇIKTIK'

Eski bankacı ve ekonomist Mehmet Zeki Akıllıoğlu ise gazetemize yaptığı açıklamada, üretimi ile büyümenin en doğru yöntem olduğunu belirterek "Üretim devamında ihracatı getiriyor. Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını hesaplarken, tüm dünyada kabul edilen Satınalma Gücü Paritesi üzerinden hesap yapılmalı. Nominal rakamlar üzerinden yapılan hesapla yanlıştır. Dolayısıyla 2,6 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu büyüme rakamları ile bu rakam daha da artacaktır. Kısacası izlenen ekonomik politika yerindedir ve Türkiye pandemi döneminden en kârlı çıkan ülkeler arasında yer almaktadır" dedi.

ÜRETEREK BÜYÜYORUZ

İkinci çeyrek büyümesinde dikkat çeken detayların başında; sanayi üretimi ve mal ve teçhizat yatırımı geldi. Açıklanan verilerde sanayinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 büyüdüğü görüldü. Makine ve teçhizat yatırımlarının ise son 1 yıldır yüzde 17,8 oranında arttığı ifade edildi. Rakamlar Türkiye’nin ‘Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat’ stratejisi ile büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

"5 ÇEYREKTİR AYNI TEMPO İLE DEVAM"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada Türkiye’nin, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmasına dikkat çekti.

Nebati "Yalnızca ikinci çeyrekte kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise yüzde “İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır" ifadesini kullandı.

TİM BAŞKANI: İHRACATIN OLUMLU ETKİSİ OLDU

TİM Başkanı Mustafa Gültepe "İhracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olurken, mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,4 arttı. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan oldu. Bir diğer deyişle, büyümenin yarısı ihracat kaynaklı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın - Erdal Bahçıvan - Mahmut Asmalı

İŞ DÜNYASI 2023'TEN UMUTLU

"MUHALEFET ZARAR VERİYOR"

ASKON Başkanı Orhan Aydın, Türkiye büyümesine ivme kazandırırken, muhalefetin yıkıcı politikasını eleştirdi ve iş adamlarını tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Aydın "Bazı çevrelerin seçim propagandaları güçlendirmek adına iş insanlarını tehdit etmeleri, piyasaları durdurmaya yönelik beyanatları güçlü ekonomi, güçlü Türkiye çabalarımızla ters düşmekte ve ülke ekonomimize zarar vermektedir" açıklamasında bulundu.

"YUKARI YÖNLÜ REVİZELER OLACAK"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise bu rakamın çok değerli olduğunu belirterek "Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz" görüşünü iletti.

"HEDEFE UYGUN İLERLİYORUZ"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına yönelik "Türkiye yüksek büyüme odaklı hedefine uyumlu şekilde bir büyüme skoru elde etmiştir. Böylece ekonomi yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumuştur" açıklamasında bulundu.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise "Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 oranında büyüme göstererek dünya ülkeleri arasında pozitif ayrışmaya devam ederek istikrarlı büyüme elde etmeyi başarmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

MOODY'S YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e yükseltti.

Moody's Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Bakan Nebati'den 'büyüme' mesajı: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde 2'nci olduk Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati, Türkiye'nin, verileri açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.