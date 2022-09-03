Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatta 2021’de yakaladığı başarıyı 2022’nin ilk sekiz ayında da devam ettirdiğini belirterek “Ağustos ayı ithalatımız ise 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın 8,7 milyar doları, yani yüzde 27’si enerji kaynaklıdır” diye konuştu.

KİMYA SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI

İhracat rakamları ile ilgili detayları paylasan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de 21 sektörde ihracat artışı yaşandığını ifade ederek, “Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla; 2,9 milyar dolar ile kimya, 2,3 milyar dolar ile otomotiv, 1,84 milyar dolar ile hazır giyim, 1,82 milyar dolar ile çelik ve 1,3 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu” diye konuştu. Gültepe, ağustosta ihracat yapılan ülke ve bölge sayısının 218’den 220’ye yükseldiğini de bildirdi.

NEBATİ: REKOR TAZELEDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından ihracat ve Borsa ile ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış ihracatımız, ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz. BIST 100 endeksi, günü 3.222,90 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı. Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST’i yatırımcılar için cazip kılıyor.”

Bakan Nebati: Dolara rağmen ihracatta artış sürüyor Bakan Nebati: ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: Türkiye ihracat rekorlarına devam ediyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat ağustosta yüzde 13,2 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bakan Muş, 'Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." dedi.