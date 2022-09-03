Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizi Avrupa ülkelerinde tam bir sıkı yönetim uygulaması başlattı. Kamu binaları, meydanlar, vitrinler, kileseler karanlığa büründü, bütün ülkeler vatandaşlarına klimaları kısma, sıcaklığı düşürme mecburiyeti getirdi. Rusya kaynaklı arz sıkıntısına rağmen Avrupa ülkeleri doğalgazı depoluyor ama depoladıkları miktar, tüketim için gerekenin sadece 4’te birini oluşturduğu için ülkeler kesintiye mecbur kalıyor.

> İngiltere: 14.00-20.00 saatleri arasında termostatlı ev aletlerinin kullanılmaması, elektrikli arabalarını şarj etmemeleri konusunda halk uyarıldı.

> Almanya: Daha önce kamu binalarında sıcaklığı 19 dereceye düşüren, tabelaların ışıklarını, anıtları, kamu binalarını karartan ülkede artan enerji giderlerine destek olmak amacıyla her çalışana bir kereliğine 300 avro ödeme yaptı, evlerde kaloriferlerin kısılmasını zorunlu tuttu, kömür santralleri faaliyete geçti.



Almanya’da alışveriş caddelerindeki mağazaların ışıkları söndürüldü.

> Fransa: Yoksullara 100 avro enerji ödemesi yapıldı, mağaza vitrinlerinde ışıklar söndürüldü, klimalar için en düşük 26 derece, kaloriferler için en yüksek 19 derece mecburiyeti getirildi. Kömür madenleri faaliyete geçirildi.

> İtalya: Akaryakıt vergileri indirildi, yoksula ödeme yapıldı, evlerin düşük ısıda kalması mecbur tutuldu, sokak aydınlatmaları azaltıldı. Kamu binaları da erken kapatılacak.



Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatının “arıza” gerekçesiyle belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Şirket, bakım için sadece 3 gün gaz sevkiyatı yapılmayacağını ilan etmişti.

> Belçika: Evini kaloriferle ısıtanlara 225 avroluk çek gönderildi, elektrik için 100 avro katkı yapıldı. Kamu binalarında gece aydınlatması yasak. Nükleer santralleri harekete geçirdi, güneş enerjisi ve ısı pompasına destek açıklandı.

> İsviçre: En zengin ülkelerden olan İsviçre’de de tasarruf çağrısı yapıldı ve “Sıcak suyu az kullanın, gereksiz elektrikli cihaz kullanmayın” denildi.

Rus enerji firması Gazprom doğalgazı kesti Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Enerji planları devreye girdi: Almanya karanlığa gömüldü Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

ABD’de enerji kıtlığı: Elektrikli arabaların şarj edilmesine kısıtlama getirildi Havaların aşırı sıcaklığı üzerine elektrik tüketimi tehlikeli bir seviyeye çıkınca California’da elektrikli arabaların şarj edilmesine kısıtlama getirildi