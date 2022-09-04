Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ eylül ayı tarifesini açıkladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 50,8 zam yapıldığı görüldü. Söz konusu zamma ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, doğal gazda hala sübvansiyonun sürdüğünü belirterek "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.

"BÜTÇE DAHA FAZLA EL VERMEDİĞİNDEN ZAM YANSITILMAK ZORUNDA KALINDI"

Doğal gazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.

Bakan Mehmet Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek, "Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA FİYATIMIZIN 3 KATI FATURAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye’de Doğalgazda ve elektrikte sübvansiyonu sürdüren Türkiye, konutlarda son yapılan yüzde 20’lik zamma rağmen doğalgaz fiyatları açısından Avrupa’dan avantajlı durumda.

Elektrik ve doğalgaza zam geldi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza da yüzde 20,4 zam geldi.