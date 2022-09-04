Türkiye Gazetesi

15 Eylül itibarıyla araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericiler de ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü. Oto galeri sahibi Esat Aydın “Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül’den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok” dedi.

Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı Sıfır otomobil satışına getirilen düzenlemeler ve ÖTV indirim beklentisi, ikinci el araçların fiyatını düşürmeye başladı. Durum böyle olunca stokta bulunan araçlar satışa çıkmaya başladı. İstanbul’da bir galeri tek kalemde 120 adet Volkswagen Passat markalı araçlarını ilana koydu.

İkinci el otomobil piyasasında alıcıları sevindiren gelişme İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Oto galericiler durağanlığın ikinci el otomobil piyasasında devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.