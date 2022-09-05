Türkiye Gazetesi

Bakanlığın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 425 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ‘6 ay + 6 bin km’ uygulamasında yeni açıklama: Tek istisnası var ceza uygulanacak Ticaret Bakanlığı 6 ay + 6 bin km uygulamasında yeni detaylarını açıkladı. 15 Eylül’den itibaren uygulamaya girecek 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayanlara ceza verileceğini duyurdu. Buna göre ilk tescilinin üstünden 6 ay, 6 bin kilometre geçmemesi şartı için ekspertiz şartı getirildi. İşte tüm detaylar…

Ticaret Bakanlığı'dan yeni uygulama: 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olacak Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yeni uygulamayla haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenecek dedi.

Ticaret Bakanlığı açıklık getirdi: İkinci el otomobil satışında detaylar belli oldu Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle ilgili detayları açıkladı. Yalnızca ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirildiğini bireysel satışlarda kısıtlama olmadığını bildirdi.