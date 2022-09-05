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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda hız kesecek
05.09.2022 - 11:09 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Bakan Nebati ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz." dedi.
Etiketler : nebati,
904782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/904782.aspx
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