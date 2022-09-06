Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarik ettiği ana boru hatlarından Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışını kesmesi gaz fiyatlarında yüzde 30 civarında artışa yol açarken, bu durum Avrupa Birliği’ni (AB) harekete geçirdi. AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanlarının 9 Eylül’de Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacağı, toplantıda hızla artan enerji fiyatlarına karşı Rusya’dan ithal edilen doğal gaza tavan fiyat getirme, spot elektrik piyasalarında ticaretin askıya alınması ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi seçeneklerin ele alınacağı açıklandı. Rusya, daha önce doğal gaza tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini bildirmişti. AB’nin enerji konulu toplantısı öncesi Rusya’dan doğal gaz sevkiyatıyla ilgili önemli bir adım geldi. Rusya, yaptırımlar kalkana kadar Avrupa’ya gaz akışını durdurduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa’ya gaz teslimatıyla ilgili teknik sorunların, Batı’nın devam eden Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırana kadar devam edeceğini söyledi. Peskov yaptırımların boru hattının bakımını engellediğini iddia etti. 31 Ağustos’ta Gazprom boru hattı üzerinden gaz dağıtımını tamamen durdurdu. Başlangıçta Kuzey Akım 1’in Cuma günü gaz geçişine yeniden başlaması planlansa da, Gazprom teknik sorunlar nedeniyle süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu. Peskov arz sorunlarının arkasında başka bir neden olmadığını belirterek, “Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin ülkemize ve bazı şirketlere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gaz teslimatlarında sorunlar ortaya çıktı” diye konuştu. Kremlin sözcüsü, Avrupalıların absürt bir şekilde ekipmanlarına hizmet vermeyi reddetme kararı almalarının Gazprom’un suçu olmadığını iddia etti. Peskov, tüm Kuzey Akım 1 operasyonlarının ciddi bakım gerektiren tek bir ekipman parçasına bağlı olduğunu vurguladı.

İTALYA'DA YÜKSEK ELEKTRİK FATURASI MUM YAKTIRDI

Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı. Uzmanlar, İtalya’nın 2021’de 43 milyar avroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar avroya yakın artış beklendiğini belirtti.

OPEC+ EKİMDE ÜRETİMİ KISACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+), ekim ayı üretimini kararlaştırdı. OPEC+ ülkelerinin ekim ayında günlük 100 bin varillik üretim kesintisine gitmesi tavsiye edildi. Üretici ülkeler en son eylülde günlük 100 bin varil artış kararı almışlardı. Fakat hem küresel büyüme endişelerine bağlı spot fiyatta düşüş olması hem de vadeli işlemlerdeki fiyatlama farkının yüksek olması nedeniyle ekimde günlük 100 bin varillik kesintiye gidilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından Brent petrolde günlük yükseliş yüzde 4’ü buldu ve fiyat 97 dolar seviyesine yaklaştı.

Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirecek: Enerji krizi tatil alışkanlığını değiştirdi Enerji krizi tatil alışkanlığını da değiştirdi. Peşi sıra tasarruf önlemleri alan Avrupa için kış zor geçecek. Kış için Türkiye’yi tercih eden turistler Antalya’ya akın etti. Yaz bitse de tatil sezonu yoğunluğu sürüyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Kasım ve Aralık ayına dikkat çekerek açıkladı, “1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir.

İtalya’da enerji krizi: Işıklar söndü, mumlar yandı Enerji krizi için alınan tedbirler tek tek uygulanmaya konuluşuyor. İtalya’da bir restoran yüksek elektrik faturalarına çare olması için ışıkları söndürdü, mumları yaktı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş enerji krizinin fitilini ateşledi. Çoğu Avrupa ülkesinde alınan tedbirler bir bir uygulanmaya başlanıyor.

Enerji krizi tırmanıyor! Hollanda’da fabrikalar üretimi durdurdu Hollanda’da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurduklarını açıkladı. İngiltere'de ise okullarda eğitim 3 güne düştü.