Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde doğalgaz fiyatlarının yüzde 20 arttığını belirten Dönmez, "Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" derken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

KATAR VE UMMAN İLE DOĞALGAZ GÖRÜŞMESİ

Ağustos sonunda enerji diplomasisi anlamında yoğun günler yaşadıklarını anlatan Dönmez, Umman ile doğalgaz ticareti konusunda şartlar uygun olunca harekete geçileceğini ifade etti. Dönmez, Katar ile de görüşmeler yürütüldüğünü ve halihazırda gaz ticareti yapıldığını belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğalgaz almayı azalttı. Rusya da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar anormal şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç alırız" diye konuştu.

Endonezya'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na da katıldıklarını anımsatan Bakan Dönmez, ardından Malezya şirketi Petronas'ın Başkanı Mohd Bakke Saleh görüştüklerini ifade etti. Dönmez, Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında güçlü bir iş birliği olacağını kaydetti.

ARTAN DOĞALGAZ FİYATLARI

Küresel piyasalarda yaşanan enerji krizine de değinen Dönmez, doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıldığını anımsatarak, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

AKKUYU NGS'DE SON DURUM: GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Dönmez, hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduklarını belirtti.

"İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar" diyen Dönmez, "Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına hatırlattık" değerlendirmesinde bulundu.

FERRO BOR TESİSİNİN TEMELİ 17 EYLÜL'DE ATILIYOR

Borun Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalıştıklarını söyledi.

Dönmez, "İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temeli atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Rüzgar ve güneş enerjisinden rekor düzeyde elektrik üretimi Türkiye'nin büyük yatırımlarla hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projesinde rekor düzeyde üretim gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden rekor düzeyde elektrik üretildiğini açıkladı.