Türkiye Gazetesi

Yıllık enflasyon TÜİK rakamlarına göre 80,21 olarak açıklandı aynı gün borsa rekor üstüne rekor kırdı. Finans analisti İslam Memiş Borsa’da yüzde 3 ila 4 oranında kar satışları olabileceğine dikkat çekti. Eylül ayında Borsa İstanbul'da yeni rekorların olacağına dikkat çekti. Türkiye’nin seçim ekonomisi modeline geçtiğini düşündüğünü belirten Memiş “Seçim sürecinde olduğumuz için seçim ekonomisi modeli kurdaki baskılanma yatay süreç borsadaki ralliler içerideki bir düzenlemenin habercisi olabilir. Merkez Bankası’nın yaptığı son indirimde bunun habercisi olabilir. Hem dolar kuru yüksek hem faiz indirimi var ama borsa rekor kırıyor. İçerideki yatırımcıların dışarıdaki yatırımcılarla desteklenmesi gerekiyor. İçerideki yatırımcılar kısa vadeli pozisyon almayı çok seviyor. Türkiye’nin seçim ekonomisi modeline geçtiğini düşünüyorum” dedi.

GÖZLER FED KARARINDA

İç ve dış piyasalar Fed’in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Dolar değer kazanırken Euro, ons altın ve gümüş fiyatlarında ibra aşağı yönlü seyrini devam ettiriyor. Doların geri gelmesi gerektiğine söyleyen ve aksine sabitlenmiş gibi durduğunu belirten Memiş, düşmemesinin risk oluşturduğunu söyledi. Memiş, ons altın fiyatında Fed etkisinin önemli olduğunu belirterek gram altınla ilgili, “Fed, 20-21 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Ons altın fiyatı dar bant aralığında sıkıştı. 1.700 ila 1.720 dolar aralığında hareket ediyor. Fed’in faiz artırımı ile 1.680 dolara kadar geri çekilme olabilir, gram altın düşebilir. Makas aralığından dolayı gram altının 1.000 lira altına sarkmalar mümkün olmayabilir.”

TGRT Haber’de finans analisti İslam Memiş, doların düşmemesinin bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek “Gram altın makas aralığından dolayı 1.000 liranın altına düşmesi mümkün değil. Ons altın Fed etkisiyle 1.680 dolara kadar düşebilir” dedi.

“YABANCI YATIRIMCI FIRSATI KAÇIRMADI”

Borsa İstanbul’un rekor tazelemesini değerlendiren İslam Memiş, bunun en önemli nedeninin yatırımcıların döviz ve emtialar tarafında kar getirecek bir pozisyon bulamamalarından kaynaklandığını söyledi. İki hafta önce yabancı yatırımcıların borsaya girişlerinin dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Memiş, dolar karşısında düşük olan borsanın yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirilmek istendiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Yabancı yatırımcı bu fırsatı kaçırmak istemedi. Diğer taraftan içeriden desteklenen bir TL var. Eylül’de borsada hem dip hem de zirveler göreceğiz. 3.000 altına sarkmalar olabilir ama borsanın yoluna devam etmesi için bu teknik düzetmeyi yapması gerekir. Kar satışı mutlaka gelecektir. Yüzde 3 ila yüzde 4 kar satışları olabilir. Borsa tarafındaki artış devam edebilir bir süre daha. Bu artışlar ayrıca bir takım çalışmaların habercisidir.”

‘ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ OLUMLU YANSIYACAK’

Memiş, Eylül sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere yeni Başbakanı Liz Truss ile görüşebileceğini ve bunun da piyasalara olumlu yansıyabileceğini söyledi.

İslam Memiş kar etmenin formülünü verdi: Dolar karşısında ne düşüyorsa alın! Fed Başkanının faiz artırım mesajı piyasaları sarsmaya devam ediyor. Altın fiyatı düşüyor, kripto paralar kan kaybetmeye devam ediyor. “Piyasalar Eylül’e kıpkırmızı başladı” diyen İslam Memiş, manipülasyon piyasası uyarısı yaptı. Memiş “Gram altın daha da düşecek. Ancak kalıcı olmayacak” dedi. Memiş, ABD'nin dolarizasyon politikasına dikkat çekerek yatırımda kar etmenin formülünü verdi: Dolar karşısında ne düşüyorsa alın...

İslam Memiş 'zirveleri görebiliriz' diyerek altın için rakam ve tarih verdi: Önümüzdeki sene düğün yapacak olanlar... Altında yükseliş sürecek mi, dolarda son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş piyasaların yönünü ABD'ye çevirdiğini belirtti ve Fed'in faiz artırım sinyallerine dikkat çekti. Yıl sonu altın tahmininin hala geçerli olduğunu söyleyen Memiş, önümüzdeki sene düğün yapacak olanları uyardı. "Dünya genelinde bir kriz var" diyen Memiş, "Altın fiyatlarında farklılıklar görebiliriz" dedi ve yıl sonu için rakam verdi.

İslam Memiş altın ve doların yerini alacak yatırımı açıkladı: Yatırımcısı hızla artıyor, Türkiye’de tonlarca var Altın ve dolar yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş gümüşe dikkat çekti. Gelin ve damatlara takı olarak artık gümüş sikkeler takılacağını belirten Memiş, “Gümüş yatırımcısı sabrederse karşılığını alır” dedi.