Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında desteklenen 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 1 Temmuz 2022'den 1 Kasım 2022'e kadar uzatıldı. Söz konusu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanabilecek.

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için 60 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.​​​​​​​

Bakan Nebati müjdeyi duyurdu, yeni Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yeni bir destek paketinin de müjdesini verdi, işte detaylar...

Eminevim'den çalışanlarına tam destek: Üçüncü maaş zammı açıklandı Eminevim, Ocak ve Temmuz ayının ardından, Eylül ayında bir kez daha maaşlarda iyileştirme yapma kararı aldı. Çalışanların alım gücünü desteklemek amacıyla yapılan bu iyileştirme ile birlikte, Eminevim’de yılsonundaki ücretlere kıyasla ortalama yüzde 103’lük bir artış uygulanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Destek paketinin detayları netleşti: Kimler nasıl yararlanacak Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 milyon TL icra borcunun tasfiye edileceğini duyurmuştu. Toplantıda doğalgaz desteği müjdesi de verilmişti. Peki kimler doğalgaz desteği alacak? Doğalgaz desteği için nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar….