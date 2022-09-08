Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz artırımına giden Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) ağustos ayı için75 baz puan artırdı. Bu artışla, Euro kullanan 19 ülkede kilit faiz oranı Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,25'e çıkarıldı

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığı ifade edildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 1,25'e, mevduat faizinin yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 1,50’ye yükseltildiği kaydedildi.

Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkartması dikkati çekti. ECB, aldığı yüksek faiz artırımı kararıyla, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1'e yükselen enflasyonun daha da artmasına tepki vermiş olurken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.

Bankanın açıklamasında, “Mevcut değerlendirmesine dayanarak, Yönetim Konseyi önümüzdeki birkaç toplantıda talebi azaltmak ve enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyor.” denildi.

TEMMUZ KARARI

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO

Güne 18,22 ile başlayan dolar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası saat 15:32 itibarıyla %0,21 artışla 18,2533 liradan işlem görüyor. Euro ise saat 15:33 itibarıyla %0,16 artışla 18,26 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı. Buna göre rezervler, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Rapor yayımlandı Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre göre, ağustosta tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,41 puanla temel mal grubundan geldi.

Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.