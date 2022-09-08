Türkiye Gazetesi

Pandeminin ardından kira artışında yaşan aşırı yükseliş milyonlarca vatandaşı yerinden etmiş, çoğu kiracıyı çaresiz bırakmıştı.

Ev sahiplerinin cebini düşündüğü ve zam üstüne zam yaptığı dönemde hükümer kiralara yüzde 25 sınırı getiriken, artan sosyal konut projeleri ile kira ücretlerinde yüzde 10'luk bir gerileme yaşandı.

'KONUT FİYATLARINDAKİ KÖPÜK ERİYECEK'

Kiralar ne zaman düşer sorusuna ise emlak uzmanlarından sevindiren haber geldi. Fiyatların astronomik olarak yükselmesinin ardından piyasaya konut satışı için yeni ilanların sürülmediğini bununla birlikte ev fiyatlarının astronomik yükseldiğini söyleyen uzmanlar açıklanan sosyal konut projeleri ile bunun tersine döndüğünü dile getirdi. Özellikle 2023 yılında konut fiyatlarındaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara ulaşacaklarını ifade etti.

PİYASA SAKİNLEDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Gayrimenkul alım satım Uzmanı Aydoğan Gürçalar, “Özellikle son 9 ay içerisinde konutta görülen aşırı fiyatlanma yerini sakin hatta ufak ufak gerileyen bir piyasaya bıraktı. Açıklanan sosyal konut projeleri ile birlikte arkası kesilen ilanlar yeniden gelmeye ve piyasada ilan bolluğu yaşanmaya başladı. Yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutları da buna dahil edersek fiyatlarda ciddi bir fren ve hatta gerileme olduğu gözle görülmeye başlandı. Böyle devam ederse 2023 yılında konuttaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara oturacağını düşünüyoruz” dedi.

Emlakçıların yeni oyunu deşifre oldu: Kiraları borsa gibi yükseltiyor Kira fiyatlarında hızlı yükseliş vatandaşları tedirgin ederken ev sahiplerinin yeni oyunu deşifre oldu. Üniversitelerin kayıt dönemiyle öğrencilerin ev arayışları fırsatçıları hareket geçirdi. Emlakçılar bölge bölge taban fiyatı belirliyor. Evini kiralamak isteyenleri de arayarak buna ikna etmeye çalışıyor. İşte fırsatçıların kiralık evler üzerinde fiyat yükseltme oyunu…

Kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı: Neye imza attığınıza dikkat edin Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından ev sahiplerinin boş şekilde imzalatılan tahliye taahhütnamesini öne sürerek kira bedelini daha fazla artırmak istemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Dr. Ali Önal, “Ev sahipleri daha yüksek kira bedelleri talep etmekte, bunu kabul etmeyen kiracıları da bu tahliye taahhütnamesiyle tehdit etmekte. İlk derece mahkemeleri tahliye taahhütnamesinin baskı altında alındığı ve kiracıyı mağdur ettiği gerekçesiyle bu taahhütnameyi geçersiz kılma eğiliminde” dedi.