Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle Avrupalı turist kış ayını Türkiye’de geçirecek. Son yılların en yoğun kış sezonu geçirmeye hazırlanan Türk turizmcisi, rezervasyon taleplerinden oldukça memnun. Normal şartlarda sezon dışında kapalı olan oteller bütün yıl faal şekilde çalışacak. Ayrıca 5 ay çalışıp işi bırakmak zorunda olan otel çalışanları da 12 ay istihdam edilecek.

Turizm alanında yatırımları bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin "5 yıldızlı otellerin fiyatları kışı Türkiye’de geçirmek isteyen turistler için makul olmayabilir. Hâlihazırda, özellikle Belek bölgesinde yer alan lüks otellerde kış aylarında da doluluklar yaşanıyor. Burada en kritik konu; 3 veya 4 yıldızlı otellerin dolacak olması. Çünkü bu tür işletmeler sezon dışında kapalı kalıyorlardı. Ayrıca çalışanlar da yeni iş bakmak zorunda kalıyordu. Avrupalı turistin kış aylarında Türkiye’yi tercih ediyor olması turizm sektöründe ciddi bir hareket oluşturacaktır. Ekstradan 3 milyon turist gelebilir, bu da ekonomi için iyi bir gelir kaynağı oluşturacaktır" dedi.

KALİFİYE ÇALIŞAN SAYISI ARTAR

Alanya ve Manavgat bölgelerinde bulunan küçük işletmelerde çalışanların sezon dışında işsiz kaldığını söyleyen Şahin "Bu hareketlilik turizmde istihdamı yılın tamamına yayacaktır. Mevsimde çalışanlar, sezon bitiminde farklı sektörlere yöneliyordu. Dolayısıyla kalifiye, yani yetişmiş eleman sorunu ortaya çıkıyordu. Şimdi tam sezon çalışan formatı ile otellerdeki kalite de artacaktır" dedi.

Şahin ayrıca Avrupalı turistin Akdeniz bölgesindeki esnafa da fayda sağlayacağını belirterek, esnaftan yapılan alışveriş ile piyasada hareketlenmelerin gözleneceğini ifade etti.

AÇIK TESİS SAYISI İKİYE KATLANIR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, "Yoğun sezon normalde ekim sonunda tamamen bitiyordu. Şu an 15-20 Kasım için rezervasyonlar gelmeye başladı. Kışın da güzel işlerin olmasını bekliyoruz. Son yılların en hareketli kış turizm sezonunun olmasını bekliyoruz. Sezon uzarsa istihdama katkı sağlar. Her türlü altyapımız, yatak kapasitemiz var. Eğer 12 ay turizm yapmayı başarabilirsek istihdamda sorunumuz kalmaz" dedi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı Cengiz Haydar Barut da "Gerek Avrupa’daki enerji krizi olsun gerekse geçirdiğimiz iki yıllık salgın sürecinin ardından bir talep olmasını bekliyoruz. Bu artış iyi geçirdiğimiz kış sezonlarına göre yüzde 20’nin üzerinde olabilir. Kış sezonunda açık kalan tesis sayısının diğer yıllara göre iki katına çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

VİLLA KİRALAMAYA TALEP ARTIYOR

Bodrum’da lüks segmentte villa kiralama işi yapan Bovilla Turizm Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kurucu Ortağı Tuna Erdin, normal yıllarda eylül ayında yurt dışından gelen taleplerin düştüğünü ancak bu yıl farklı bir durum olduğunu belirtti. Avrupa’da yaşanan doğalgaz ve elektrik krizi sonrasında özellikle üst segment villalara olan talepte artış yaşandığını ifade eden Erdin, "Bodrum’da yerli turist sezonu bitirmek üzere. Okulların açılacağı haftadan itibaren talepte ciddi bir düşüş olur. Bu yıl Avrupa’da yaşanan enerji krizi villa kiralama sektöründe domino etkisi oluşturdu. Portföyümüzde bulunan 4+2 müstakil havuzlu villalara özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda’dan talep çok. Rezervasyonlar aralık-ocak ayında yoğunlaşıyor" açıklamasında bulundu.

Turizmi 12 aya yayacak teklif: Gelin sizi ısıtalım Enerji krizi nedeniyle faturaları artan Avrupalı turiste Türk turizmcilerden teklif geldi. TU-AR Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan “Avrupalının günlük ısınma maliyeti 25 avroya çıktı. Bu fiyatlarla Türkiye’de otel ve pansiyonlarda konaklayabilirler. Milyonlarca kişiyi Türkiye’ye davet ediyoruz. Turizmi 12 aya yaymış oluruz” dedi

Sağlık turizminde karalama kampanyası Almanya ve İngiltere’den sonra Fransa da Türkiye’nin sağlık turizmini hedef aldı. Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu: Türkiye’nin her yerden hasta çekmesi Avrupa’yı rahatsız ediyor.