Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahıl koridoruna yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Recep Tayyip Erdoğan etkisidir” dedi.

"MÜZAKERELERE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Nebati, “Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki Recep Tayyip Erdoğan etkisidir." ifadelerini kullandı.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır.”

Fransız Le Monde gazetesi yazdı: 'Macron neden Erdoğan diyerek kıskançlıkla iç geçiriyordur' Fransızca yayın yapan Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan’ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başardığı aktarıldı.

MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması MSB, tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu sabah itibari ile Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Güzergah değişmeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda katıldı. Putin, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.