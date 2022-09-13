Türkiye Gazetesi

'Sosyal Konut Projesi'nde beklenen güne sayılı günler kala, koşullara dair bilgiler de netlik kazanmaya başladı. 250 bin konutun yapılacağı proje ile vatandaşlar ekonoik şekilde ev sahibi olabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek. TOKİ evlerine başvuru şartları neler? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi kimler olabilir? Başvurular yarın başlıyor, işte 2+2 ve 3+1 fiyatları ve taksitleri... İşte 'Sosyal Konut Projesi'nde masada olan ayrıntılar...



FİYAT VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecektir. “ Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu işyerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’ine denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.”

SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklayacak. Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.



Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

SOSYAL KONUT VADESİ KAÇ AYA KADAR OLACAK? BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.



Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

SOSYAL KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

İSTANBUL'DAKİ SOYAL KONUTLAR NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Bakan Nebati'den sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklama: Türkiye tarihinin en büyük projesini başlatıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, izledikleri ekonomi politikası ve yarın açıklanması beklenen en büyük sosyal konut projesiyle ilgili önemli yazılı açıklamada bulundu. Nebati, hedefin sadece büyüme olmadığını, temel amaçlarının ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu ifade etti.

TOKİ'nin yapacağı en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları açıklandı! Gençlere özel kontenjan! 240 aya kadar vade imkanı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi çattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı proje için başvuru şartları belli oldu. Gençlere özel kontenjanın ayrıldığı projede, 240 aya varan vade imkanı sunulacak. Öte yandan ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde yeni detaylar: Kimler başvurabilir? İşte konut ve arsa başvuru şartları Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar belli oldu. Yarın açıklanacak ve 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa ile 10 bin sanayi sitesini içeren projenin 1,5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.