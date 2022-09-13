Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli - KONYA

Savola Gıda’nın sahibi olduğu Yudum markasının, Tohum Derneği iş birliğinde geçen yıl Trakya’da başlattığı ve ikinci yılında Konya’da devam eden Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde hasat yapıldı. Yudum ve Tohum Derneği, proje ile Türkiye’de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumunun geliştirilmesini, çeşitliliğin artırılmasını ve ayçiçeği yetiştiren çiftçilerin desteklenmesini hedefliyor.

Projenin lansmanında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh "Türkiye’de ayçiçeği üretimi ve tüketimi ile ilgili bir kriz yaşanmadı ve bundan sonraki süreçte de yaşanmayacak. Ukrayna ve Rusya krizi olduğu dönemde söylenti üzerine böyle bir durum oldu. Ancak Türkiye’nin verimli toprakları ve üretim kapasitesi bu kriz söylemlerinde çok üzerinde. Hükümetin önderliğinde başlatılan Tahıl Koridoru projesi de hem Türkiye hem de dünya açısından kritik önem arz ediyor. Türkiye bölgesinde güçlü, tarım sektöründe aktif ve çiftçi profili olarak geniş yetenekli bir pozisyonda" dedi.

TRAKYA, KONYA VE ADANA...

Proje kapsamında geçen yıl Trakya’da Tekirdağ Muratlı, Edirne Keşan ve İstanbul Silivri ilçelerinde 10 çeşit yerli tohum ekilerek hasat yapıldı. Bu 10 çeşit hasat sonrası verimlilik ve yağ oranı gibi performans parametreleri açısından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda en yüksek performansa sahip 5 çeşit belirlendi. Verim ve yağ oranlarına göre ilk 5 sırada SUN 2259, M98CL88, ROSETA, IMI1810 ve TR 2242CL çeşidi yer aldı. Bölgede kabul görmüş ortalamaların üzerinde performansı olan bu 5 çeşit ile bu sene geliştirilen yeni 5 çeşit, bu seneki deneme çalışmasına dâhil edildi.

Bu kapsamda bu yıl da Konya’da Yağlıbayat, Yenikent, Göçü, Ovakavağı, Yarma ve Karakaya köylerinde toplam 10 çeşit yerli ayçiçek tohumu ekimi yapıldı. Proje kapsamında geçen sene Trakyalı ve bu sene de Konyalı çiftçilerin dahil edildiği, 300’e yakın çiftçinin katılımı ile bir çiftçi ağı kuruldu. Çiftçi ağında yer alan çiftçilere bu yılın mart ayında tohum desteği verildi.

Tohum desteği verilen 70 çiftçi kura ile seçilirken kadınlara, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine öncelik sağlandı. Ayrıca çiftçilere proje süresince yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği verildi. Proje kapsamında bir sonraki hedef Adana…

EKONOMİYE KATKISI YADSINAMAZ

Hasat törenine katılan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yerli üretimi artırmak ve çiftçileri güçlendirmek için Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi gibi çalışmaların sayısının artması gerektiğine dikkat çekti: Bu tür çalışmalar ile uzun vadede yerli üretimimizi artırarak yağlı tohum ithalatını azaltmamız mümkün olacak. Bu kapsamda ekonomimize sağlayacağı katkı da yadsınamaz. Projenin başarılı sonuçlar elde edeceğine inancım tam.

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ise "Tohum Derneği olarak doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler geliştirip uygulamaya çalışıyoruz. Savola Gıda Türkiye ile geçen yıl başlattığımız proje sektörde bir ilk olmuştu. Projeyle ülkemizde ayçiçeği tohumunun geliştirilmesini, verim ve kalite yönünden yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme! Çiftçi devreye girdi, yüzde 400'lük artış... Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası yükselişe geçen ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek hamla Sivaslı çiftçilerden geldi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta ayçiçeği ekiminde geçmiş yıllara göre yüzde 400 artışın olduğunu belirtti ve rekolte artışının marketteki yağ fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını söyledi.

Ayçiçek yağında yüzleri güldüren gelişme! Fiyatlar artarken çiftçilerden güzel haber geldi İlk olarak Trakya'da görülen ve zamanla Bursa, Eskişehir gibi şehirlere de yayılan 'çayır tırtılı', ayçiçek tarlalarına zarar vermeye devam ediyor. Yetkililer ve çiftçiler önlem almaya devam ederken sevindiren bir haber Kırıkkale'den geldi. Devlet desteği ile arazisine yağlık ayçiçeği eken çiftçi, yüksek verim beklediğini ve tarlalarında zararlı tırtıl böceğinin de görülmediğini söyledi.