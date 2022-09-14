Türkiye Gazetesi

ABD verileri piyasalara yön verirken küresel Emtia fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Dün açıklanan ABD enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed'den faiz artırım hamlesinin gelme ihtimalini güçlendirdi.

Faiz artırımı dolaylı olarak Altın fiyatlarını da etkiliyor. Paranın dolar mevduatına kayacak olmasından ötürü altın fiyatlarında gerileme yaşandı.

Ons Altın Fed'in 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Ons altın 1697 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde en yüksek seviyesi ise 1705 dolar oldu. Şu sıralar ons altın 1703 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor.

ALTINDA 2 AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Ons altın fiyatları dün 2 ayın en büyük düşüşünü gösterdi. Dün 1731 dolara kadar çıkan ons altın 1697 dolara düştü. Gün içinde yüzde 2'lik değer kaybı oluşmuş oldu.

Uzmanlar ons altın fiyatının 1700 doların altına gerilemesiyle birlikte ilk destek seviyesinin 1688 dolar olduğuna işaret ediyorlar. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 1657 dolara gerilemenin olabileceğini belirtiyorlar.

DİRENÇ SEVİYESİ

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1711 ve 1714 dolar aralığını uzmanlar ilk direnç olarak öne çıkartıyorlar.

GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINDA

Gram Altın fiyatları da ons altındaki düşüşle birlikte geriledi. kayıpla birlikte geriledi. Gram altın gün içinde en düşük 996.2 lira, en yüksek de 1000 lira seviyesini gördü.

Gram altın güne 998,99 ile başladıç 09:45 itibarıyla %0,04 azalışla 998,62'dan işlem görüyor. Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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