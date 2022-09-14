Türkiye Gazetesi

Adana Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.

7 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak. Yapılacak sondaj en fazla 1250 metre olacak.

ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLEBİLİNİR

Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak. İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek.



Eskimantaş-1 arama kuyusu 1418 metrede “Gaz Emareli Sulu Kuyu” olarak tamamlanmış ve terk edilmişti.

Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, “Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur” dedi.

Anlaşma tamamlandı! Kardeş Azerbaycan Türkiye'de petrol arayacak Türkiye'de petrol potansiyeli olan ve petrol keşfi yapılan bölgelerde arama çalışmaları hız kazanıyor. Bu kapsamda Batman'da, Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşma gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına petrol sondajı yapmak üzere Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile anlaşıldı.

İddialar 37 yıldır sürüyor: Almanların açtığı kuyuda petrol umudu Kastamonu’da , 37 yıl önce sondajı yapılan ve demir borularla ağzı kapatılan kuyu yeniden gündeme geldi. Sondaj döneminde çakmakla petrol kontrolü yapan vatandaşlar, kuyunun yeniden açılarak incelenmesini istedi.