Türkiye Gazetesi

TOKİ başvuru ücreti 2022! Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapan TOKİ’nin yeni ev projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk gününde 224 bin başvuru yapıldı. Henüz başvuru yapmayan kişiler ise TOKİ başvuru ücreti ne kadar sorusunun cevabını merak ediyor. TOKİ başvuru ücreti nereye yatar sorusuna yanıt aranıyor. 81 ilde yapılacak projelerde şehit ve gazi aileleri için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut, engelli için 12 bin 500 konut, emekli ve gençler için 50'şer bin konut satışa sunuluyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATAR?

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekiyor. Bu işlem yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz olacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 2022!

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 2022 yılında 500 lira olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. İşyerleri için belirlenen başvuru bedeli ise 2 bin lira oldu.

TOKİ BANKADAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.



Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

TOKİ İstanbul nerede olacak? 2022 TOKİ İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? (Anadolu, Avrupa) TOKİ İstanbul nerede olacak? TOKİ İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ İstanbul projelerinin hangi ilçeleri kapsayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için düğmeye basıldı. 14 Eylül 2022 itibariyle başlayan başvurulara yoğun ilgi gösterildi. İstanbul’da yaşayan ve başvuru yapacak kişiler de 2022 TOKİ İstanbul nerede olacak sorusunun yanıtını arıyor.

TOKİ başvuru ekranı E-Devlet! T.C. Kimlik No sonu 0,2,4,6,8 olanlara 2022 TOKİ başvuru sayfası! Yüzbinlerce ailenin ev sahibi olacağı TOKİ’nin yeni ucuz konut hamlesinde başvuru dönemi başladı. TOKİ başvuru sayfası erişime açıldı ve başvuru yapmak isteyenler projenin şartlarını sorguluyor. Başvuruların T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacağı belirtildi. Sosyal konutların ilk etabının 2 yıl içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanması ise 5 yıl sürecek. İşte; toki.gov.tr E-Devlet T.C. Kimlik No’ya göre TOKİ başvuru sayfası!