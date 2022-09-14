Türkiye Gazetesi

TOKİ’nin Türkiye genelinde inşa edeceği 250 bin sosyal konut projesinde başvuru dönemi başladı. Yapılacak projelerle yüzbinlerce aile ev sahibi olma sevinci yaşayacak. Uygun taksit ödemelerine sahip olacak TOKİ projelerinin hangi illeri kapsayacağı da merak ediliyor. Peki; TOKİ hangi illerde olacak? TOKİ sosyal konut hangi illerde sorusunun yanıtı haberimizde…

TOKİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edilecek. Nüfusa göre belirlenen sayıda toplu konut diğer illerde de inşa edilecek. TOKİ'nin 250 bin konut projesi 81 ili kapsayacak.

Konutlar, Ankara’da Ayaş 4. Etap, Kahramankazan, Gölbaşı Gerder, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık ve Yenipeçenek’te, İstanbul Avrupa Yakası’nda Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla’da, İzmir’de ise Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla’da inşa edilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı. Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 bini de gençlere tahsis edildi. Diğer vatandaşlar da projenin yüzde 50’sini oluşturacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvurular projeye göre belirlenen Halk Bankası ya da Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek olup E-Devlet üzerinden de kabul edilecek.

TOKİ başvuru ücreti 2022 ne kadar oldu? 2+1 3+1 TOKİ başvuru ücreti nereye yatar? TOKİ başvuru ücreti ne kadar oldu? TOKİ başvuru ücreti nereye yatar? TOKİ’nin milyonlarca kişiyi ev sahibi yapacağı yeni projesinde detaylar belli oldu. 2+1 ve 3+1 projelere başvuru yapacak kişiler işlemlerini E-Devlet veya Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapabilecek. Başvuru yapabilmek için ise bir ücret yatırılması gerekiyor. Peki; TOKİ başvuru ücreti 2022 ne kadar?

TOKİ İstanbul nerede olacak? 2022 TOKİ İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? (Anadolu, Avrupa) TOKİ İstanbul nerede olacak? TOKİ İstanbul hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ İstanbul projelerinin hangi ilçeleri kapsayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi için düğmeye basıldı. 14 Eylül 2022 itibariyle başlayan başvurulara yoğun ilgi gösterildi. İstanbul’da yaşayan ve başvuru yapacak kişiler de 2022 TOKİ İstanbul nerede olacak sorusunun yanıtını arıyor.

TOKİ başvuru ekranı E-Devlet! T.C. Kimlik No sonu 0,2,4,6,8 olanlara 2022 TOKİ başvuru sayfası! Yüzbinlerce ailenin ev sahibi olacağı TOKİ’nin yeni ucuz konut hamlesinde başvuru dönemi başladı. TOKİ başvuru sayfası erişime açıldı ve başvuru yapmak isteyenler projenin şartlarını sorguluyor. Başvuruların T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacağı belirtildi. Sosyal konutların ilk etabının 2 yıl içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanması ise 5 yıl sürecek. İşte; toki.gov.tr E-Devlet T.C. Kimlik No’ya göre TOKİ başvuru sayfası!