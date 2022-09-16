Türkiye Gazetesi

Bakan Vahit Kirişci “Desteği Ziraat Bankası kartına yükleyeceğiz. Ayni olarak yükleyeceğiz, nakdi olarak kullanımına izin vermeyeceğiz. Vatandaşımız o kartı kullanarak gidecek mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak” dedi. Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin limitinin de arttırılacağını dile getiren Bakan Kirişci, “Bir diğer uygulamamız da 100 bin lira olan Ziraat Bankasının kullandırdığı kredinin 200 bin liraya çıkarılmasını sağlayacağız. Bu 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz ve yine ayni olarak kullanılmasını sağlayacağız. Nerede? Sadece mazot ve gübrede” ifadelerini kullandı. Kirişçi’nin verdiği bilgiye göre Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişler de 1 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Çiftçileri rahatlatacak haber Resmi Gazete’de yayımlandı! Düşük faizli kredide süre uzatıldı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması uygulaması yıl sonuna kadar kullanılacaktı. Ancak kararda değişikliğe gidilerek kredi kullandırma süresi 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

Çiftçiye 911 çeşit yerli tohum! Sertifikalı üretimin yüzde 44'ü TAGEM'den Tarım Bakanlığı, tarla bitkilerinde yüzde yüz yerli 911 çeşitle tohumculukta büyük pay sahibi. Öte yandan, kanunla korunan ıslahçı haklarıyla bugüne kadar 2 binden fazla bitkisel ürün koruma altına alındı.