Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Rusya Merkez Bankası yetkilileri bir araya gelecek ve konunun detaylarını görüşecek. Görüşmenin ardından doğalgaz konusunda ‘Ruble ile ödeme’ yöntemleri değerlendirilerek, ödemelerin nasıl yapılacağı şekillendirilecek. Merkez Bankalarının görüşme trafiği bittikten sonra, iki ülkenin Hazine Bakanlıkları ile Enerji Bakanlıkları, diğer olağan süreci devam ettirecek. Ruble ile ödeme kararının mevcutta devam eden doğalgaz sözleşmelerini kapsayıp kapsamayacağı da görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Henüz netleşmese de kararın hâlihazırda devam eden kontratları kapsaması bekleniyor. Böyle olursa devam eden sözleşmelerdeki kalan borcun da yüzde 25’i Ruble ile ödenmiş olacak.

Bu arada, gelecek dönemde ‘Ruble ile ödeme’ kararının sadece doğalgazda değil, diğer ticari alanlarda da uygulanabileceği belirtiliyor. Ruble ile ödeme kararının piyasaları olumlu etkilemesi de bekleniyor. Türkiye geçen yıl 58 milyar 704 milyon metreküp doğalgaz ithal ederken, ithal edilen doğalgazın yüzde 44,87’si 26 milyar 343 milyon metreküpü Rusya’dan geldi. İki ülkenin anlaştığı alım fiyatı üzerinden, ciddi bir dolar rezervinin kasada kalması bekleniyor. Türkiye ile Rusya ticareti doğalgaz ile sınırlı değil. 2021’de Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 28,2 artışla 5,8 milyar dolara çıkarken, ihracattaki başlıca ürünler turunçgiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar ve taze meyveler olarak sıralandı. Aynı yıl Rusya’dan yapılan ithalat ise yüzde 62,4 artarak 28,9 milyar dolar olmuştu.

Erdoğan-Putin Zirvesi'nde dikkat çeken Ruble kararı Şanghay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın gözü kulağı bu görüşmedeydi ki detaylar gelmeye başladı. Putin, Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini rubleyle yapacağını duyurdu. İşte detaylar...



Yaptırımlara maruz kalan Rusya’dan Türkiye’ye Ruble çağrısı: Dolar kullanmayalım Rusya milletvekili başkanı Vladimir Gutenyev Türkiye ile ticaret ilişkilerine değindiği konuşmasında, iki ülke arası ticaretlerde dolar yerine TL ve Ruble ile anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.