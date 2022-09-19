Türkiye Gazetesi

Güne 18,2553 ile başlayan dolar, saat 09:06 itibarıyla %0,18 artışla 18,28 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,22, en yüksek 18,29 seviyelerini gören dolar, günü 18,2607 seviyesinde kapattı. Dolar, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 16.09.2022 tarihinde ise 18,29 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI

Euro güne 18,28 ile başlarken saat 09:07 itibarıyla %0,15 azalışla 18,25 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,18, en yüksek 18,36 seviyelerini gören Euro, günü 18,29 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yıl sonu dolar tahmini: Dolar ne kadar olacak? Dolar artacak mı düşecek mi? Dolara yatırım yapan veya dolarla iş yapan kişiler dövizin yönünün nasıl olacağını merak ediyor. Son yıllarda hızlıca artış gösteren dolarla ilgili en net değerlendirme geldi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre; yıl sonu dolar tahmini belli oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti 19,65 TL olmuştu. Peki; dolar artacak mı düşecek mi?

16 Eylül dolar ne kadar kaç lira oldu? Dolar kuru CANLI takip! Dolarda son durum nedir? Dolar ne kadar kaç lira oldu? 16 Eylül dolar kuru canlı gelişmeleri haberimizde! Küresel piyasalarda negatif seyir ve gergin FED kararı bekleyişi döviz kararlarını etkiledi. Dolar almak veya satmak isteyen kişiler de dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor.

TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü, büyüme tahmini yükseltildi ​Son dakika haberi... TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Yıllık büyüme beklentisi yüzde 3,69'dan yüzde 4,77'ye yükseltilirken dolar ve enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edildi.