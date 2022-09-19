Türkiye Gazetesi

Merkez Bankaları faiz kararını tek tek açıklayacak Fed’in Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Fed'in bu hafta Çarşamba günü yüzde 0.75 baz puan faiz artışını kesinleştirmekle birlikte 1 baz puan faiz artışı da bekleniyor.

Altının ons fiyatı da 1669 doları gördü. Güne 983,45 ile başlayan Gram Altın, saat 10:34 itibarıyla %0,69 azalışla 976,68'e geriledi. Çeyrek altın 1644.99, Cumhuriyet altını ise 6767.52 TL oldu.

TCMB’NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed’in faiz açıklamasının ardından TCMB’nin kararı bekleniyor. 22 Eylül Perşembe günü TCMB’nin alacağı faiz kararını açıklaması bekleniyor. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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