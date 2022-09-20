Türkiye Gazetesi

Almanya’nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur’un Başkanı Klaus Müller, Rusya’nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2,5 ay karşılayabileceğini ifade etti. Müller “Depoları doldurma konusunda eskisinden daha hızlıyız ama Rusya’ya bağımlılığımız muhakkak. Kasım ayına kadar depoları yüzde 95 dolduracağımıza dair garanti veremem. En iyi senaryo ile dörtte üçe ulaşacak. Fakat tedarik tam kesilirse bu ancak 2,5 ay yetecek bir miktar” dedi.

Avrupa’nın diğer ülkelerinden de sadece 18’inin depolama tesisi bulunuyor. 92 milyar metreküp ihtiyacı bulunan Almanya’da 24 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi bulunuyor.

İtalya’da 71 milyar metreküplük ihtiyaca karşılık 20 milyar metreküplük depo bulunuyor. Hollanda’da 44 milyar metreküp ihtiyaç, 14 milyar metreküp depo varken, Fransa ihtiyacının ancak yüzde 20’sini depolayabiliyor.

Türkiye’nin ise 45 milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacı, 4,5 milyar metreküplük depolama kapasitesinin yanı sıra, Karadeniz’den sisteme verilmesi için gün sayan rezervi bulunuyor.

Fransa'da enerji krizi: Elektik kesintilerine gidilecek Rusya’nın gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla AB ülkeleri peş peşe tasarruf tedbirlerini sıralamıştı. Fransa'da enerji sıkıntısı tartışılırken kış aylarının soğuk geçmesi durumunda evlerde elektrik kesintisinin yapılacağı belirtildi.

Otomotivi de enerji krizi vurdu! Son iki yılda maliyet yüzde 200 yükseldi TAYSAD Başkanı Saydam: Enerji krizi küresel anlamda otomotiv sanayini derinden etkiliyor. Avrupa’da çok yakın zamanda bu krizin üretimi ve birçok sanayi kolunu durdurma noktasına geleceğine yönelik kaygılar var. Avrupa’da yaşanan panik havası şu an bizim ülkemizde yok ama elbette endişeler yüksek…