Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun düzenlemeye yönelik kullandığı “elektriğe çökme vergisi“ ifadesinin haksız bir itham olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı kaydedilen açıklamada, “Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil ‘bütün tüketicilere’ yansıtılır” ifadeleri kullanıldı.

Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kurallarının belirli olduğunun altı çizilen açıklamada, “Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez, ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir.”

EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert cevap: Ne hakkıdır ne de haddidir! Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'nın iddialarına cevap verdi. Yapılan açıklamada, 'Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin nihai amacının tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebeke ihtiyacının en aza indirilmesi olduğu bildirilirken, "EPDK'nin yerli ve milli kimliğini sorgulamak Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir." denildi.

EPDK’dan ‘Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurması, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesinin sağlanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, yapılan hakaretlere karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

EPDK'den yönetmelik değişikliği açıklaması EPDK tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren "lisanssız elektrik üretimi" yönetmeliğinin, ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenleme olduğu bildirildi.