Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi artacak mı? Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı ile döviz kurlarının ve altının yönü değişecek. FED açıkladığı kararla 75 baz puan faiz artırımına gitmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise geçtiğimiz ay faiz indirimine giderek herkesi şaşırtmıştı. Peki; Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Saat 14:00’ten sonra açıklanacak faiz kararıyla Para Piyasaları Kurulu’nun belirlediği yön görülebilecek.

GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

SÜRPRİZ KARAR GELMİŞTİ

Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşmişti.

PPK metninde mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu belirtilmişti. Merkez Bankası, bir önceki faiz indirimini ise Aralık 2021’de yapmış ve sonraki 7 toplantıyı pas geçmişti.

TEMMUZ AYI KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttu.

HAZİRAN AYI KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttu.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Fitch yetkilisi, TCMB'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye'de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.