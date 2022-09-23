Türkiye Gazetesi

İki gün önce ABD Merkez Bankası (FED) 75 baz puanlık bir faiz artışıyla, 5. kez fazi artırımına gitti. FED'in ardından İngiltere Merkez Bankası da 50 puanlık faiz artışınaa gitti... Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonu düşürmek için peş peşe faiz artımınıa giderken TCMB ise politika faizini 100 puan indirerek yüzde 12’ye çekti.

Konula ilgili kafa karışıklığını gidermek isteyen uzman Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Türkiye’nin sadece büyüme temposunu sürdürmeye odaklandığını dile getirdi. Bu yaklaşımın piyasalarda fiyatlandığı, faiz indiriminin döviz piyasalarında önemli bir sarsıntı oluşturmadığını söyledi.

“KURLARI SIÇRATMASI BEKLENİRDİ”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, küresel ekonomideki eğilimlerin tersine böyle bir faiz indiriminin normalde kurları sıçratmasının beklediğini söyledi. Buradan hareketle TCMB politika faizlerinin, parasal aktarım mekanizmasında öncü rolünü yitirdiği, sadece bankalara ucuz likidite pompalamaya hizmet ettiği değerlendirmesini yaptı.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi deneyimli Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu.

"EKONOMİDE YAVAŞLAMA KORKUSU ÖN PLANDA"

TCMB politika metninde de enflasyonun artışının tamamen dış etkenlere bağlandığına dikkat çeken Prof. Dr Kozanoğlu, bunda jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetlerinde oluşturduğu artışların, küresel emtia ve gıda fiyatlarında yükselişin de etkisinin öne çıkarıldığını vurguladı. Prof. Dr Kozanoğlu, “Ekonomik temellerden uzak fiyatlama davranışlarından söz edilerek ekonomi yönetiminin hataları ve TCMB’nin düşük faiz politikasının enflasyona katkısı göz ardı ediliyor. Ekonomide yavaşlama korkusu ön plana çıkarılıyor. Sadece dış talepte yavaşlama ile açıklanıyor. Hâlbuki geniş halk kesimlerinin satın alma güçlerinin düşmesinin talebe olumsuz etkisinin, temmuzdaki ücret zamlarının ivmesini sürdüren enflasyon karşısında erimesinin oluşturduğu yoksullaşmanın göz ardı edilmemesi gerekirdi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kozanoğlu’na göre Türkiye’nin, enflasyonun hız kestiği, işsizliğin tek haneli oranlara düştüğü, cari açığın kapanma yoluna girdiği bir ortamda seçime gitmesi olanaksız. Ekonomi yönetiminin bütçe harcamalarını artırmaktan başka bir seçeneğinin görünmediği de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kozanoğlu, bunun da daha yüksek enflasyon anlamına geldiğini söyledi.

100 baz puan indirimi sonrası banka faiz oranları ne oldu? 22 Eylül ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları değişti mi? Faiz kararı sonrası gözler bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her ay faiz politikasına göre açıklamalarda bulunuyor. Eylül ayı için alınan karara göre; politika faizleri 100 baz puan düşürüldü. Kurul, politika faizini yüzde 12’ye indirdi. Eylül ayında açıklanan faiz kararından sonra bankaların açıklaması yakından takip ediliyor. Peki; ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi?

Merkez Bankası faiz kararı Eylül 2022! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 22 Eylül faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası faiz kararı açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası’nın verdiği kararla Dolar/TL kuru da hareketlendi. FED’in faiz kararı 75 baz puan artışı olmuştu. Türkiye’de ise faiz indirimi geldi.Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü arttı mı? Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirme kararı aldı.

Faiz artışı sonrası Dolar/TL ne kadar oldu? 22 Eylül dolar rekor üstüne rekor kırdı! Dolar ne kadar kaç lira? TCMB faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar? 22 Eylül’de açıklanan Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte gözler döviz kurlarına çevriliyor. Karar açıklandı ve dolar tarihi zirvesini yeniledi. Bu yükselişte FED’in faiz politikalarına yönelik net mesajların da etkisi olduğu tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararına göre, politika faizi yüzde 12'ye indirildi. Bu gelişmenin ardından Dolar/TL ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 22 Eylül dolar ne kadar kaç lira?