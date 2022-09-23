Türkiye Gazetesi

Kritik verilerin açıklandığı bir hafta geride kaldı. Önce Fed ardından TCMB faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini, 1 puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Karar sonrası dolar, ilk tepki olarak 18,42 ile tarihi zirveyi gördü. Kur daha sonra kademeli olarak geriledi günü 18,33 seviyesinde kapattı.

Güne 18,3364 ile başlayan dolar, saat 09:26 itibarıyla %0,33 artışla 18,3786 liradan işlem görüyor. Dolar 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 22.09.2022 tarihinde ise 18,4093 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FAİZ KARARI SONRASI EURO’DA SON DURUM

Euro güne 18,0431 ile başladı, saat 09:28 itibarıyla %0,21 artışla 18,07 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0126, en yüksek 18,2608 seviyelerini gören Euro, günü 18,0454 seviyesinde kapattı. Euro, 06.09.2022 tarihinde 17,9862 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed faiz artırımı kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda da güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu. Euro/dolar 0,98 seviyesinden işlem görüyor.

FED'İN TAHMİNİ FİYATLANAN SEVİYENİN ÜZERİNDE

Fed politika faizini üst üste üçüncü defa 75 baz puan yükseltirken yetkililer politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50 aralığına kadar çıkacağı tahmininde bulundu. Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.

Uzman ekonomist TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi: Enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklanılıyor TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 12’ye çekmesinin ardından uzman Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu TCMB’nin, enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklandığını söyledi.

Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...

Erdoğan: Üretim ekonomisinin hasılatını topluyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız adımlar, tüketim veya israf ekonomisinin neticesi değil; tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesi. Bunun neticesi olarak da şu anda biz hasılayı toplamaya başladık." dedi.