Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 azaldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde yüzde 34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azaldı.

KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 54.1'İNİ OTOMOBİL OLUŞTURUYOR

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

748 BİN 879 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,8'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

48 BİN 181 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde 804 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,2'si LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 74 bin 317 adet otomobilin ise yüzde 37,1'i dizel, yüzde 35,3'ü LPG, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 33,4'ü 1300 ve altı, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 23,4'ü 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 40,9'u beyaz, yüzde 27,8'i gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,2'si yeşil, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı TÜİK verilerine göre, 2002'de 4,6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla 13,1 milyona çıktı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 22 milyon 865 bin 921'den 23 milyon 156 bin 975'e çıktı.

Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'i dizel, 4 milyon 710 bin 863'ü LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'i benzinli araçlardan oluştu.