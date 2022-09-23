Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dijital dönüşüm seferberliği başlattı. Bakanlık çok sayıda firmaya dijital dönüşümlerini tamamlayıp verimliliklerini artırmaları maksadıyla 2 buçuk milyon TL tutarına kadar faiz kredi imkanı sunacak. Yeni kredi destek paketinin detaylarını Bakan Mustafa Varank Adıyaman temasları sırasında açıkladı.

ADIYAMAN'DA 9 ADET PROJENİN İMZASI ATILDI

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Varank'ın nezaretinde İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhanettin Akyılmaz, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GAP Dairesi Başkanı Dr. Hasan Maral ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban arasında imzalar atıldı. Bakan Varank, imza töreninde, sabahın erken saatleriyle Adıyaman'daki programlarına başladıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde GAP İdaresi ve Kalkınma Ajansı ile kentte destekleyecekleri projelerin imzalarını attıklarını ifade eden Varank, "İlk imzamız, GAP İdaresinin destekleyeceği 9 tane projeydi. Bu imzalarla hem merkezde hem de ilçelerimizde yapılacak 9 proje hayata geçecek. Tarımdan turizme kadar 9 projenin imzasını atmış olduk." diye konuştu.

'YERELDE BU PROJELERİ DESTEKLİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yerel kalkınmadan sorumlu bakanlık haline geldiğini anımsatan Varank, "Bu manada da kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerimiz ile bölgelerimizin, şehirlerimizin hatta ilçelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup yerelde bu projeleri destekliyoruz. Şehirlerimizin, ilçelerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz." dedi.

2 BUÇUK MİLYON LİRAYA KADAR FAİZSİZ 'DİJİTAL DÖNÜŞÜM' KREDİSİ

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"İşte ilk imzayla GAP İdaresinin şehrimizde destekleyeceği projelerin imzasını atmış olduk. Burada Adıyaman Belediyesi, Besni Kaymakamlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı ile İl Özel İdaresi ve yine Valiliğimiz ile yapacağımız projeler var. Bunların büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Biz burada Bölge Kalkınma İdaremiz ile 60 milyon liralık bütçe tutarı olan projelerin 38 milyon liralık finansmanını karşılamış olacağız. İkinci imzamız da Kalkınma Ajansı ve Vakıfbank işbirliğiyle şehrimizdeki ve kalkınma ajansımızın faaliyet gösterdiği illerdeki imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerimize uygun bir kredi imkanı sağlayacağız. Biz burada 40 milyon liralık finansman giderini karşılayacağız. Bu sayede de bu şehirlerde Adıyaman başta olmak üzere faaliyet gören işletmelerimiz minimum 500 bin maksimum 2,5 milyon lira arasında faizsiz kredi imkanından faydalanabilecekler. Böylelikle 200 milyon liralık kredi hacmi oluşturacağız.

'HAYIRLI OLSUN'

İşletmelerimiz bu faizsiz krediden faydalanarak işletmelerinin dijital dönüşümlerini ve verimliliklerini sağlayacaklar, aynı zamanda işletmelerini büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklar. İki imzamız da kentimize hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Varank, Adıyaman'da GAP İdaresinin destekleyeceği 9 tane projenin imza töreni katıldı

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