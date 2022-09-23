Türkiye Gazetesi

Türkiye, çiftçiye, üreticiye üretimin daha iyi koşullarda sağlanması ve teşvik edilmesi amacıyla her ay milyarlarca lira destek ödemesi yapıyor. Bu ödemelerle çiftçi üretmeye hem teşvik ediliyor hem de ekonomik sıkıntı çekmeden işini yapabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yüz binlerce çiftçimin beklediği haberi duyurdu ve müjdeyi verdi.

1 MİLYAR 127 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Kirişçi 255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Öte yandan Bakan Kirişçi bugün müjdeyi verdi ve bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 TL olarak açıkladı. Konuya ilişkin Bakan Kirişçi "Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1.450 TL olmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Son dakika haberi... Bakan Kirişci çiftçiye müjdeyi duyurdu: 709 milyonluk destek ödemesi bugün hesaplarda Son Dakika gelişmesi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişçi’den Gübre koridoru açıklaması: Tarım Kredi ve zincir marketler arasında kritik anlaşma Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceğini söyledi. Tahıl koridorunun ardından gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirten Bakan Kirişçi, "Gübre koridoru dünyayı rahatlatır" dedi.

Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."