Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçilerle ilgili yapılan son hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. HAK-İŞ ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bilgin EYT’yle ilgili “Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. 90 bin taşeron işçinin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını açıklayan Bilgin, asgari ücrete ilişkin mesajlarını yineledi. Bilgin “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” diye konuştu.

VERGİ DİLİMİ GÜNDEMDE

Vergi dilimleriyle ilgili sorun olduğunu belirten Bakan Bilgin “Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı’mızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hâle getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da Bakan Bey’le görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim” değerlendirmesini yaptı.

ÇALIŞANLARINA DOĞALGAZ DESTEĞİ VERENE MUAFİYET

AK Parti, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği verecek olan şirketlere, vergi ve sigorta primi muafiyetleri sağlayan yasa teklifini 1 Ekim’den sonra Meclis’e sunacak. Mustafa Elitaş başkanlığında yeni torba teklif için toplantı yapıldı. Yaklaşık 80 maddelik teklifte, vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

Son dakika...Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm aşamasına geldik" dedi ve kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

EYT’nin ardından gözler intibakta 5 milyondan fazla emekli EYT’nin ardından İntibak Yasası’nın çıkmasını bekliyor. Düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. İntibak bekleyenlerin maaşına yüzde 70 oranında zam yapılacağı hesaplanıyor.