Türkiye Gazetesi

Amerikan Merkez Bankasının (Fed) üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden oldu. Yatırım yapmak isteyenler dolar mı, altın mı Euro mu alsak diye araştırmalarını yapıyor. Finans Analisti İslam Memiş altında yaşanan düşüşte yeni değer aralığını verdi. “Merkez Bankaları anlaştı” diyen Memiş “Gram altında 1.000 liranın altındaki rakamlar kalıcı olmaz. Dolardan uzak durun” dedi.

GRAM ALTININ ATAKLARI BİN LİRA ÜSTÜNDE OLACAK

Altının ons fiyatında dip seviyelerin oluştuğunu belirten İslam Memiş, “Bu, elinde dolar bulunan yatırımcı için şans. Altın, Euro, Sterlin gibi yatırım araçlarını kullanabilirler” dedi. Gram altının piyasada ve bankalarda 995 lira civarında olduğunun altını çizen Memiş, “Gram altın, onstaki sert düşüşlere rağmen 970 lira civarında kalabildi. Tabi bu fiyat banka ve serbest piyasalarda 995 civarında… Altından bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. 1.000 liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil. Gümüşte hızlı bir toparlanma bekliyorum. Gümüş gram fiyatı 11-12 lira arasında” diye konuştu.

BİTCOİN’DE AŞAĞIDA 18 BİN YUKARIDA 20 BİN DOLAR SEVİYESİ

Bitcoin’de yüzde 5’lik bir değer artışı olduğuna dikkat çeken İslam Memiş kripto paralarla ilgili “Kripto paralara dokunmuyorlar. Sadece emtia ve borsalara müdahale ediyorlar. Bitcoin’in 20 bin dolar üstüne ataklar yaptığını görüyoruz. Bitcoin’de aşağıda 18 bin dolar, yukarıda 20 bin dolar seviyesini takip ediyoruz.” ifadeleri kullandı.

İNSANLARIN YATIRIM ARAÇLARINA GÜVENİ AZALDI

YouTube kanalında piyasaları yorumlayan İslam Memiş, manipülasyondan dolayı Sterlin’in sert kayıplar yaşandığını belirterek “Merkez Bankaları anlaştı. Bu şekilde insanların yatırım araçlarına güveni azaltıyorlar. ABD doları güçlü ve rezerv paradır ve kimse önüne geçemez diyorlar. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bunu en son 2020 yılının Mart ayında gördük. Her şeyin dip seviyesini yaşamıştık. Büyük bir savaşın hazırlığı yapılıyor” dedi.

“SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR, EKİM AYINDA BAŞKA BİR PİYASA GÖRECEĞİZ”

Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin kazandığını ve AB’nin kaybettiğine dikkat çeken Memiş, “Şimdi de Yunanistan-Türkiye, Çin-Tayvan krizini körükleyecek. Böylece doların değer kazanışı ve diğer para birimlerinin düşüşü yaşanacak. Bu doların gücü değil, savaş hazırlığıdır” dedi. “Ekim ayından sonra başka bir piyasa görebiliriz” diyen Memiş, savaş çanlarının çaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti. Memiş, borsa tarafında ise Kasım ayı ortalarına, 3.000 seviyesinin altına kadar bekleyeceğini söyledi.

“DOLARDA BALON PATLAYACAK”

Doların serbest piyasalardaki gerçek fiyatının 18.55-58 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bunun nedeninin dolar endeksindeki artış olduğunu söyledi. Dolar endeksindeki yükselişlerin mutlaka bir yerde duracağı tahmininde bulunan Memiş, “ABD ekonomisi daralıyor. Bu yüzden doların değer kazanması çok sürdürülebilir değil. Dolarda balon patlayacak. Dolardan uzaktan durmalarını tavsiye ederim. Euro/dolar paritesinde bir toparlanma, ataklar olacak” dedi.

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