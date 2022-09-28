Türkiye Gazetesi

Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş seyri devam ediyor. Gram altın, 962 liraya gelerek 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram Altın, saat 09:05 itibarıyla %0,05 azalışla 965,38'dan işlem görüyor. Dün en düşük 965,91, en yüksek 965,92 seviyelerini gören Gram Altın, günü 965,92 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 28.09.2022 tarihinde 962,46 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 1.014,42 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, Fed tutanakları ve doların seyrinin altın fiyatlarını belirleyeceğini söylüyor.

Ons altın fiyatı uzun süredir 1700 dolar bandının altında işlem görüyor

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 1600 dolar seviyesi destek. 1690-1710 ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 950 lira destek seviyesi olurken, gram altında 995-1000 lira ilk önemli direnç seviyesi.

Spot piyasada altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın 963 lira

Çeyrek altın 1629 lira

Yarım altın 3258 lira

Cumhuriyet altını 6484 lira.

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