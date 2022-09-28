Türkiye Gazetesi

EBRD'nin, mayıs ayında açıklanan bir önceki tahmin bu yıl ülke için yüzde 2'lik bir büyüme öngörmekteydi. Banka'nın faaliyet gösterdiği bölgeler için hazırladığı son Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda bugün açıklanan tahminler, Ukrayna'daki savaşın, gaz arzındaki azalmanın ve dünya genelindeki enflasyonun ekonomiler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

OECD DE BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) “Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini bu raporda yüzde 5,4’e yükseltildi.

OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korunurken, 2022 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi.

Haziranda 2022 için yüzde 3 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini korundu.

Türkiye büyümede dünyayı katlayacak Uluslararası kuruluşlar Türkiye’nin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ediyor. Bunda Türkiye’nin batı ülkelerinin aksine faizi düşürerek büyümeye önceliklendirmesi etkili oldu.

OECD Türkiye raporunu açıkladı! Büyümeyi yükseltti, enflasyonu düşürdü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2022 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4'e revize etti. Küresel ekonomide büyüme tahminini ise yüzde 3 olarak sabit tuttu. Türkiye’nin 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi.