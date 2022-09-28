Türkiye Gazetesi

Mutfak ve yakacak masraflarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için devlet yardım kapısını açtı. Her yıl yüzbinlerce kişinin faydalandığı gıda ve kömür yardımıyla ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; barınmadan eğitime, gıdadan aileye birçok destek sağlıyor. Bu destekler arasında gıda ve kömür yardımı dikkat çekiyor.

GIDA YARDIMI

18 yaş üstü aile bireyleri gıda yardımına başvuru yapabiliyor. İhtiyaç sahiplerine verilen gıda yardımları; ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla veriliyor. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen yardımların süresi, ihtiyaca göre yıl boyunca devam edebiliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla verilen yardımları almak için kimliğinizle başvuru yapmanız yeterli oluyor. Verilecek miktar ihtiyaca göre belirleniyor.

KÖMÜR (YAKACAK) YARDIMI

İhtiyaç sahibi hanelere belirlenen ihtiyaca göre kömür yardımı sağlanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömür dar gelirli vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişiler de bu yardım türünden faydalanabiliyor.

Kömür (yakacak) yardımı almak için ilçenizde bulunan SYDV’lere gidebilir ve kimliğinizle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yardımın yapılacağı bölge, iklim koşulları, geçtiğimiz yıl yapılan yardımın miktarı ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak kömür miktarı belirleniyor. Sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştiriliyor.

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI NELERDİR?

Devlet tarafından sağlanan birden fazla yardım programı bulunmaktadır.

Doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakit yardım programı, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine para yardımı, asker çocuğu yardımı, terör zararı yardımı, afet-acil durum yardımı, işe yönlendirme, işe başlama, vefat ve gıda yardımları, barınma ve yakacak yardımları, doğalgaz – elektrik tüketim desteği, yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, muhtelif eğitim yardımları başlıca devlet yardımları arasındadır.

Paranız hazır hemen başvurun! 1-2-3-4 çocuğu olana devlet desteği! Çocuklu ailelere nakit para yardımı yapılacak! Çocuklu ailelere para desteği geliyor! 1-2-3-4 çocuğu olana para veriliyor! Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira ödeme yapılıyor. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyana para veriliyor. Çocuğu olan vatandaşlara da nakit ödemesi duyuruldu! Bu destekle birden fazla çocuğunuz olsa bile ödeme alabiliyorsunuz.

Ailelere en az 10.200 TL destek! Anne, baba, teyze, amca fark etmiyor! Aylık gelire göre hesaplanıyor! İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok destek bulunuyor. Toplumun en küçük yapısı olan ailelere yönelik birden fazla para yardımı sağlanıyor. 12 ay boyunca sağlanan desteklerden birisi de ‘Aile Destek Programı’ oluyor. Programdan faydalanmak için belirlenen sınırın altında bir aylık gelire sahip olmak gerekiyor.