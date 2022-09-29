Türkiye Gazetesi

Asgari ücrette büyük zam beklentisi! Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret için yapılacak zamma çevrildi. Yeni yılda çalışanların gelirlerinde büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Yüzde 80’e varan zam oranlarının asgari ücrete etki edeceği tahmin ediliyor. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle gelecek yıl asgari ücretli çalışanların rahat ettirilmesi hedefleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNİ!

Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz’dan dikkat çekici bir zam tahmini geldi. Oğuz; "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek." ifadelerini kullandı ve çalışanları sevindirdi.

Yüzde 80 zam oranı durumunda maaşlar 10 bin TL’ye ulaşacak. Şu anda 5.500 TL maaş alan asgari ücretlilerin maaşı 9.900 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADARDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.

Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

YÜZDE 10-20 ZAM TAHMİNİ

Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin - 7 bin 500 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

6 MİLYON ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." dedi.