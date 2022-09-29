Türkiye Gazetesi

Türkiye, son yıllarda TPAO aracılığıyla karada ve denizde petrol arama çalışmaları için büyük yatırımlar yaptı. Bazı yerlerde meyvelerini de almaya başladığı yatırımlara devam ediliyor. Adana'nın ardından Erzurum'da petrol arama çalışmaları başladı. Tekman ilçesinde sondaj kuyuları kazılırken, Başkan Sekmen, ''Müthiş petrol çıkacak" ifadelerini kullandı.

TEKMAN İLÇESİNDE KUYU AÇILDI

Erzurum'un Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Döner (rotary) sondaj teknolojisi ile yaklaşık 60 bin hektarlık arazide derinliği maksimum 2,553 metre olacak şekilde 'Taşkesen-1' arama kuyusu açıldı. Kuyular ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

'MÜTHİŞ PETROL ÇIKACAK'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bakın şu anda Tekman'da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak" dedi.

Tek başına cari açığın yüzde 25’ini karşılayacak! Adana’da bulunan petrol ekonomiye can suyu olacak Türkiye’nin petrol konusundaki çalışmaları sonunda meyvesini göstermeye başladı. Adana’da 2 yıllık devam eden çalışmalar sonucunda 1 milyar dolar değerinde petrol rezervi bulundu. Bölge halkı ise bu durumu büyük sevinçle karşıladı. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonrası bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu ve Türkiye’nin cari açığının yüzde 25’ini tek başına karşılayacağı ifade edildi.

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