Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

Bölgede ev kiralayarak işyeri açıp ticaret yapmaya başlayanlar da var. Ancak Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesini olumlu karşılamıyor. Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen “Ruslar Antalya’ya akın etti, çok güzel bir durum diye düşünmeyin. Çünkü Ruslar ağırlıklı deniz kenarında ev istiyor. O bölgelerde ev de kalmadı. Ev almaktan çok kiralıyorlar. Bu da fiyatları artırdı. Bizim ev sahipleri de akıllandı, Ruslara ev vermek istemiyor. Çünkü kısa süreli kiralıyorlar ve ödeme yapmayanlar da var” açıklaması yaptı. Bazı Rusların Antalya bölgesinde emlakçılık yapmaya başladığını da söyleyen Özbilen “Bazı Rus turistler ise emlakçı oldu. Rusya’daki bağlantılarını kullanarak gelenleri bağlıyorlar. Türk emlakçıların elinden iş alıyorlar. Bizim burada bir mağduriyetimiz var. Zaten piyasayı allak bullak ettiler. Ne boş ev kaldı ne de uygun fiyat” diye konuştu. Fiyatların Rus ilgisiyle arttığını ifade eden Özbilen “Normal şartlarda 2+1 bir daireyi aylık 2 bin liraya kiraya verebiliyorduk. Ruslar gelince fiyatlar 4 bin liraya kadar çıktı” diye konuştu.

Rusya iyice köşeye sıkıştı! Gençler kaçınca gözünü emeklilere çevirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı sonrası hızla ülkeden kaçışlar başladı. Ülkede kalan kişiler ise orduya katılmamak için direniyor. Gençler kendi bacaklarını kasıtlı olarak kırıp cepheye gitmenin önüne geçmeye çalışıyor. Rusya ordusunun çaresizce gözünü emekli askerlere çevirdiği ve orduya girmeye zorladığı iddia edildi.

Finlandiya, Rus turistlere sınır kapılarını kapatıyor Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den itibaren ülkeye girmesini yasaklayacağını bildirdi.