Türkiye Gazetesi

Finans uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. Altının son ayların en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, elinde nakit veya altın olan yatırımcılar yönünü bulamadı. Memiş, dünya piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelere değindi ve Ekim ayı öngörüsünü paylaştı. Memiş’e göre; dünya düzeninde sistematik değişimler olacağı için bu süreç çok serbest bırakılmayacak.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son 2,5 yılın en düşük seviyesini gören altın fiyatları uçuşa geçti. FED’in yaptığı açıklamaların piyasalar üzerindeki sarsıntısı sürerken, gram altın 963 lira seviyesine kadar düşmüştü.

Ancak bir anda yükselişe geçen altın tüm tahminleri alt üst etti. 30 Eylül günü hızla yükselen gram altın 1.000 TL seviyelerine yaklaştı ve 996 liradan işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN UZMANINDAN SON YORUM

Altın uzmanı olarak tanınan İslam Memiş ise, yatırım aracı olarak altının son durumunu değerlendirdi. Altının ons fiyatında dip seviyelerin oluştuğunu belirten Memiş; Altından bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. 1.000 liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil." tahminlerinde bulundu.

EURO UCUZ KALIYOR

Yatırım tavsiyesinde bulunmadığının dikkatini çeken Memiş, dolara yatırım yapmaktan uzak durduğunu belirtti. Memiş; "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖN ÇİZİLEBİLİR

Elinde dolar olan kişilerin ne yapacağını yorumlayan Memiş; yeni yönlerin çizilebileceğini belirtti. “Eline dolar geçen altının ons fiyatının düşük olduğunu düşünerek bunu yüzde 50 altın ve gümüş ile yatırımlarına yön verebilir. 20 yılın zirvesinde olan doları düşünün ve 13 ayın düşüğünde olan onsu düşünün.” diyen Memiş dolar yatırımında dikkatli olunmasının altını çizdi.

“ALTIN DÜŞTÜ DİYENLERE…”

Altında düşüş sürecini yorumlayan Memiş; “Gram altın TL ekranlarda 980. 998-1001 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim. Gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde. Kripto para piyasasında yatay seyir, satıcılı seyir devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.” sözlerini paylaştı.

EKİM AYINDA NE OLACAK?

Ekim ayı öngörüsünü ve piyasaların bundan nasıl etkileneceğini yorumlayan finans uzmanı İslam Memiş; Ekim ayı hazırlığına başlanması gerektiğinin altını çizdi. Memiş; “"Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Nükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Jeopolitik riskler tırmanıyor. Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor.” sözlerini kullandı.

Sokak gösterileri büyüyebilir diyen Memiş; “Nereye bakarsanız problem var. İyi bir gelişme var mı, hayır. Sistematik şekilde dünya düzeni, değişim süreci sancılı geçeceği için bu süreci çok serbest bırakmayacaklar. Daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir.” uyarılarında bulundu.

Dolara sıcak bakmadığını söyleyen Memiş; zirvedekinden ziyade diptekini satın almayı tercih edeceğini ifade etti. Memiş; “Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak.” dedi ve sözlerini sonlandırdı.